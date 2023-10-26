Израиль сбросил на сектор Газа объем взрывчатки, равный по мощности ядерной бомбе

Израиль сбросил на сектор Газа за 19 дней бомбардировок 12 тонн взрывчатых веществ. Это количество эквивалентно мощности атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму. Жертвами неоправданной жестокости Израиля стали около 6,5 тыс. палестинцев, 2 700 из них — дети, 17,5 тыс. жителей Газы получили ранения и увечья. #trtrussian #Палестина #Израиль #взрывчатка #секторГаза #Газа #ядернаябомба #бомбардировка #атакаИзраиля #Палестинаподбомбами #США #Хиросима #жертвы #жестокость #жестокостьИзраиля #палестинцы #блокада #авиаудары #нападениеИзраиля #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском