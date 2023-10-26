ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Еврейские активисты США требуют прекратить бомбардировку Газы
Cотни еврейских активистов и представителей других сообществ провели в Вашингтоне митинг с требованием немедленно прекратить бомбардировку сектора Газа. #trtrussian #Палестина #евреи #протест #США #Америка #американскиеевреи #евреиАмерики #активисты #Газа #митинг #поддержка #поддержкаПалестины #бомбардировка #бомбадировкаГазы #евреизаПалестину #Вашингтон #акция #митингевреев #новостиПалестины #новостиАмерики #trtнарусском
олрро / Others
26 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us