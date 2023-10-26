26 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Еврейские активисты США требуют прекратить бомбардировку Газы
Cотни еврейских активистов и представителей других сообществ провели в Вашингтоне митинг с требованием немедленно прекратить бомбардировку сектора Газа. #trtrussian #Палестина #евреи #протест #США #Америка #американскиеевреи #евреиАмерики #активисты #Газа #митинг #поддержка #поддержкаПалестины #бомбардировка #бомбадировкаГазы #евреизаПалестину #Вашингтон #акция #митингевреев #новостиПалестины #новостиАмерики #trtнарусском
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