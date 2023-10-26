В Газе погибла семья журналиста Аль-Джазиры

25 октября в результате атаки Израиля по лагерю Нусейрат на юге сектора Газа погибли жена и двое детей корреспондента «Аль-Джазиры» Ваэля аль-Дахдуха. Журналист работал в прямом эфире, когда получил известие о смерти своей семьи. #trtrussian #Газа #журналист #авиаудар #Израиль #Палестина #лагерь #лагерьдлябеженцев #Нусейрат #семья #потерясемьи #семьяжурналиста #корреспондент #альДжазира #альДахдух #прямойэфир #убийство #атакаИзраиля #убийствоИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском