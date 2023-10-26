ПОЛИТИКА
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В Газе погибла семья журналиста Аль-Джазиры
25 октября в результате атаки Израиля по лагерю Нусейрат на юге сектора Газа погибли жена и двое детей корреспондента «Аль-Джазиры» Ваэля аль-Дахдуха. Журналист работал в прямом эфире, когда получил известие о смерти своей семьи. #trtrussian #Газа #журналист #авиаудар #Израиль #Палестина #лагерь #лагерьдлябеженцев #Нусейрат #семья #потерясемьи #семьяжурналиста #корреспондент #альДжазира #альДахдух #прямойэфир #убийство #атакаИзраиля #убийствоИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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26 октября 2023 г.
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