ПОЛИТИКА
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Израильтяне танцуют и веселятся во время бомбардировок Газы
Жители Сдерота приехали в приграничный с сектором Газа район и вместе с военными пустились в пляс, в то время как по ту сторону границы каждый день от израильских бомб умирают сотни мирных палестинцев. #trtrussian #Израиль #бомбардировка #танцы #израильтяне #Газа #секторГаза #евреи #танецевреев #глумление #Сдерот #граница #границаПалестины #военные #израильскиевоенные #пляс #танец #еврейскийтанец #бомба #убийство #убийствопалестинцев #израильубийцадетей #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском
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26 октября 2023 г.
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