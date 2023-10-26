Израильтяне танцуют и веселятся во время бомбардировок Газы

Жители Сдерота приехали в приграничный с сектором Газа район и вместе с военными пустились в пляс, в то время как по ту сторону границы каждый день от израильских бомб умирают сотни мирных палестинцев. #trtrussian #Израиль #бомбардировка #танцы #израильтяне #Газа #секторГаза #евреи #танецевреев #глумление #Сдерот #граница #границаПалестины #военные #израильскиевоенные #пляс #танец #еврейскийтанец #бомба #убийство #убийствопалестинцев #израильубийцадетей #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском