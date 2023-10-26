ПОЛИТИКА
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Момент, как дети на носилках благодарят врачей скорой помощи
Двое палестинских мальчиков благодарили персонал скорой помощи в то время, как медики выносили их на носилках из разрушенных домов после очередной атаки Израиля по Газе. #trtrussian #Палестина #медики #Газа #дети #эвакуация #благодарность #бомбардировка #Израиль #атакаИзраиля #разрушения #завалы #палестинцы #палестинскиедети #спасение #спасениеребенка #спасениемальчика #палестинскиймальчик #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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26 октября 2023 г.
Истории
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