Момент, как дети на носилках благодарят врачей скорой помощи

Двое палестинских мальчиков благодарили персонал скорой помощи в то время, как медики выносили их на носилках из разрушенных домов после очередной атаки Израиля по Газе. #trtrussian #Палестина #медики #Газа #дети #эвакуация #благодарность #бомбардировка #Израиль #атакаИзраиля #разрушения #завалы #палестинцы #палестинскиедети #спасение #спасениеребенка #спасениемальчика #палестинскиймальчик #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском