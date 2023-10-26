Представители мусульманской общины в США взволнованы растущим уровнем исламофобии в обществе на фоне произраильской политики администрации президента Джо Байдена. Эту проблему видные деятели сообщества поднимают в разговорах с официальными лицами Белого дома. После первых попыток американской исполнительной власти поддержать эскалационные действия правительства Нетаньяху против сектора Газа ряд лидеров арабской диаспоры связался по телефону с Госдепартаментом, чтобы предупредить о социальных рисках.

«Создалось впечатление, что это нормально так поступать с палестинцами, потому что они палестинцы, –– цитирует издание Politico слова известного адвоката и правозащитницы Захи Хасан, произнесенные в разговоре с дипломатическим корпусом. –– Это дегуманизация, которая дает людям возможность думать: ну, вы знаете, делать некоторые вещи (с мусульманами. –– TRT на русском) это нормально, потому что они, должно быть, плохие люди. Должно быть, они террористы».

В свою очередь Уоррен Дэвид, президент организации Арабская Америка, заявил заместителю помощника госсекретаря Эндрю Миллеру, что его единомышленники «возмущены, если не сказать больше, риторикой, которая исходит» от администрации Байдена. «Мы считаем, что имиджу арабов в Соединенных Штатах был нанесен большой ущерб, — заявил он дипломату. — В некотором смысле это хуже, чем то, что произошло после 11 сентября».

Дэвид предупредил о «демонизации палестинцев в Газе и арабов в целом», что только раскручивает спираль ненависти. Он поинтересовался у Миллера, планирует ли администрация президента США «отказаться от своих негативных высказываний», однако дипломат не ответил ничего вразумительного.

Директор аналитического центра Арабо-Американского института Майя Берри, в свою очередь заметила: «Мы все видели пресс-секретаря, которая стояла на трибуне с президентским знаком в Белом доме и рассуждала, что защита прав человека с призывами прекратить огонь, с признанием палестинских жертв — это отвратительно, — обратила внимание Берри. — Я обеспокоена тем, что нашим соотечественникам-американцам будут диктовать — бояться нас или нападать на нас. Это моральное банкротство публичного дискурса».

Диалог Белого дома с представителями диаспор выявил ту степень, до которой американцы арабского происхождения и мусульмане боятся стать жертвами ответной реакции. Вместе с тем это серьезный индикатор растущего разочарования, которое представители сообщества испытывают по поводу магистральной политики администрации Джо Байдена.

«Импульсивная реакция»

Американский официоз делает акцент на том, что Байден на протяжении всего своего президентства якобы активно выступал против исламофобии, что, согласно этой точке зрения, должно снять все возникающие к нему вопросы. Сейчас глава Белого дома демонстративно лавирует и заявляет, что ХАМАС не может представлять палестинский народ. Вместе с тем высокопоставленным чиновникам Совета национальной безопасности при Белом доме поручено вести переговоры с лидерами мусульманской общины и следить за общественными настроениями.

Однако эти меры носят сугубо символический характер, призванный задекорировать глубокие проблемы с политическими подходами. Самому Белому дому уже мало кто верит.

Некоторые лидеры арабской и мусульманской общин отвергли заявления Байдена как слишком незначительные и слишком запоздалые. Палестинофобия внутри американского истеблишмента превысила все мыслимые этические рамки.

Так, сенатор-республиканец Том Коттон завил, что Израиль «может разгрести завалы в секторе Газа». Его однопартиец Линдси Грэм назвал конфликт «религиозной войной», в которой он встал на сторону Израиля. «Делайте все, что вам нужно, чтобы защитить себя, — заявил он, обращаясь к правительству Нетаньяху. — Сравняйте это место с землей».

Отличилась и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала поддержку идеи о прекращения огня, которую продемонстрировала прогрессистская часть Демократической партии, «позорной», «неправильной» и «отвратительной».

Однако особняком в этой ситуации стоит эпизод с Джошем Полом, американским дипломатом, подавшим в отставку после 11 лет работы в бюро Госдепартамента по военно-политическим вопросам. Причиной его демарша стало несогласие с политикой Белого дома в отношении сектора Газа.

«Мы не можем быть одновременно против оккупации и за нее, –– заявил Пол в прощальном послании, опубликованным в соцсети LinkedIn. –– Мы не можем быть одновременно за свободу и против нее. И мы не можем быть за лучший мир, внося свой вклад в мир, который существенно хуже».

Ушедший в отставку дипломат добавил: «Реакция нынешней администрации, а также большей части Конгресса, представляет собой импульсивную реакцию, основанную на склонности к подтверждению своей точки зрения, на политических расчетах, на интеллектуальном банкротстве и на бюрократической инерции».

Волна ненависти к мусульманам в американском обществе уже поднялась на опасный уровень. Об этом свидетельствует трагедия, которая произошла в Чикаго с 6-летним палестинским мальчиком и его матерью, на которых на почве ненависти напал хозяин их дома, пожилой американец. Ребенок скончался, получив 26 ножевых ранений, что привело в шок даже ветеранов правозащитной сферы.

Специалисты Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) бьют тревогу в связи с нездоровыми тенденциями в американском обществе, но сами становятся объектом ненависти. После того как Байден совершил «визит солидарности» в Израиль, поддержав пропагандистские нарративы правительства Нетаньяху, руководству CAIR пришлось отменять свой ежегодный банкет в Арлингтоне, потому что антимусульманские и антипалестинские экстремисты выступили с десятками угроз в адрес отеля, где должно было состояться мероприятие.

«Из-за специфики угроз –– закладки бомб на парковке отеля и угроз убить конкретных менеджеров отеля поименно, а также отсутствия дополнительных сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности отель был вынужден отменить мероприятие. Мы решительно осуждаем эти угрозы и более широкий всплеск исламофобии и антипалестинского расизма», –– говорится в заявлении Совета по американо-исламским отношениям.

Мариам Чарара, исполнительный директор Арабо-американской лиги гражданских прав (ACRL), констатировала, что по мере углубления вооруженного конфликта вокруг сектора Газа среди мусульман США растет глубокое разочарование.

«Напряженность высока. Эмоции тоже на пике, — заявила она. — И это прискорбно, потому что некоторые теряют надежду на то, как работает система».

Тем не менее, лидеры арабской диаспоры в США подчеркивают: никакая забота о собственной безопасности не может заглушить необходимость высказываться в защиту тех палестинцев в секторе Газа, которые подвергаются наибольшему риску в нынешних обстоятельствах.