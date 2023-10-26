Торжественная церемония встречи президентов Турции и Туркменистана состоялась в Президентском комплексе в Анкаре.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистан является одной из стран с важнейшим энергетическим потенциалом.

«Турция является первой страной, признавшей независимость Туркменистана. Турция поддерживает туркменских братьев с момента обретения независимости и будет продолжать это делать», — сказал президент Турции.

В ходе своего выступления президент Турции высоко оценил сотрудничество с Туркменистаном в различных областях: «Запасы природного газа в Туркменистане имеют стратегическое значение. Мы придаем большое значение шагам по энергетической безопасности в рамках взаимного сотрудничества. Мы поделились своими мнениями о транспортировке через Каспий. Достигли согласия с Туркменистаном по многим вопросам».

Анкара также хочет видеть Туркменистан, который является наблюдателем в Организации тюркских государств, полноправным членом ОТГ. Турецкие компании реализовали в Туркменистане проекты на общую сумму $50 млрд.

«Надеюсь, что наши встречи принесут пользу нашим странам и всему региону», — заключил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Туркменистан готов укреплять сотрудничество с Турцией на принципах дружбы, уважения и равенства

Президент Туркменистана также заявил, что по итогам переговоров были подписаны важные документы, касающиеся сотрудничества в политической и торгово-экономической областях.

«Мы обменялись мнениями касательно того, как газ и энергия Туркменистана может быть транспортирован в Турцию через Каспий. Улучшение кооперации в этой транзитной области сыграет значительную роль в улучшении торговых отношений между двумя странами. Эффективность текущего транспортного коридора, в частности, Каспийского и Каспийско-Черноморского, может быть улучшена. Новые направления могут быть созданы в соответствии с обоюдными интересами. Мы обсудили и достигли соглашения о том, чтобы предпринять соответствующие шаги в этом направлении»,— заявил Бердымухамедов (цитата ТАСС).

По его словам, Туркменистан готов укреплять сотрудничество с Турцией на принципах дружбы, уважения и равенства.

В ходе своего визита в Турцию Бердымухамедов также выступил на церемонии открытия туркмено-турецкого бизнес-форума в Анкаре. Он отметил, что в стране реализуются масштабные проекты, которые требуют инновационных решений.

«Поэтому мы приглашаем в страну турецкие деловые круги для совместной работы над вышеупомянутыми проектами, в особенности над концепцией «Ашхабад-сити», предстоящего к возведению на основе принципов современного «умного города», и над индустриальным кластером, который будет построен в городе Аркадаг», — сказал Бердымухамедов.