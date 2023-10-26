Корреспондент агентства Anadolu спросил, какие шаги предпримет Россия в ответ на решение Пентагона развернуть на Ближнем Востоке системы противовоздушной обороны THAAD и Patriot для укрепления защиты американских сил в регионе.

По словам Захаровой, Россия не рассматривает присутствие США на Ближнем Востоке как способствующее стабильности обстановки в регионе.

«Наоборот, как вы знаете, попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования, который игнорировал истинные причины затяжного конфликта, во многом и привели к нынешним катастрофическим последствиям. Что нужно региону, так это скорейшая деэскалация израильско-палестинского конфликта, а не провокации со стороны США в виде поставок, развертывания упомянутых ракетных комплексов», — заявила Захарова.

Действия США, по мнению Захаровой, ещё больше раскачивают ситуацию на Ближнем Востоке, создают дополнительную напряженность, которая может выплеснуться и за пределы региона.

По ее словам, последние 6-7 лет глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с западными странами отмечал, что «без урегулирования и разрешения или как минимум очень пристального внимания и способствования диалогу сторон, диалогу посредников по Израильско-палестинскому треку ближневосточного урегулирования ситуация будет деградировать».

«Мало того, Сергей Лавров раскрывал истинные причины того, что стоит, и что может привести к эскалации ситуации от прогнозируемого до внезапного и даже непросчитываемого. Он раскрывал блок за блоком, и не только с исторической перспективы, но и с современным этапом развитие ситуации в регионе, причины, которые могут привести к эскалации», — цитирует ее агентство Anadolu.

Однако западные страны игнорировали призыв российской стороны, что приводит к ухудшению развития ситуации.

«И конечно, никакие системы противовоздушной обороны, никакие поставки вооружения, никакие материальные вливания в какие-то комплексы безопасности, не помогут урегулировать эту ситуацию, — подчеркнула Захарова.