Международная правозащитная организация Amnesty International призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, чтобы обеспечить доставку в регион гуманитарной помощи. Генеральный секретарь организации Аньес Калламар заявила, что за последние две недели мир стал свидетелем «ужаса, разворачивающегося в невообразимых масштабах».

По ее словам, более 2 миллионов жителей Газы борются за выживание в условиях «катастрофического гуманитарного кризиса», а уровень жертв среди гражданского населения является беспрецедентным.

Калламар отметила, что в регионе фиксируются серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления.

«Перед лицом таких беспрецедентных разрушений и страданий человечество должно победить, — сказала она. — Необходимы срочные действия для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшего ошеломляющего уровня человеческих страданий. Мы призываем всех членов международного сообщества собраться вместе и потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня всеми сторонами конфликта».

Израиль должен снять незаконную и негуманную блокаду сектора Газа, заявляли ранее в Amnesty International.

«Власти Израиля должны немедленно восстановить подачу электричества в Газу, отменить ограничения, наложенные в соответствии с приказом министерства обороны от 9 октября 2023 года, а также снять незаконную блокаду сектора Газа, которая длится уже шестнадцать лет. Коллективное наказание гражданского населения Газы равносильно военному преступлению — это жестоко и негуманно. Согласно нормам международного права, Израиль, будучи оккупирующей державой, однозначно обязан обеспечить удовлетворение насущных потребностей гражданского населения Газы», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.