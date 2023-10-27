27 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Жительница Газы: никто не даст гарантии, что мы завтра будем живы
Жительница сектора Газа Анна Ашур рассказала о гуманитарной ситуации в регионе. #trtrussian #Палестина #Газа #опасность #палестинцы #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #преступлениеИзраиля #гарантия #гарантиянажизнь #секторГаза #гуманитарнаяситуация #помощьГазе #бомбардировка #эвакуация #лагерьдлябеженцев #мирноенаселение #война #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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