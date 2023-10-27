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В Газе через 30 часов достали живой из-под завалов палестинскую девочку
11-летнюю девочку нашли живой под завалами через 30 часов после авиаудара Израиля по сектору Газа. Массированные бомбардировки анклава продолжаются уже 21 день. Сообщается о не менее 7 тыс. погибших. Накануне израильская армия заявила о проведении «точечной операции» в секторе Газа с привлечением БПЛА и авиации. #trtrussian #Палестина #девочка #выживание #Газа #секторГаза #палестинскиедети #палестинскаядевочка #выжившаяпалестинка #похороны #бомба #Израиль #израильскаябомба #нападениеИзраиля #завалы #матьидочь #разрушенныйдом #спасение #спасениедевочки #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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27 октября 2023 г.
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