Страны ЕС не смогли согласовать бюджет, который предусматривал выделение Украине €50 млрд помощи. Против проекта бюджета выступили Венгрия и Словакия. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на участников обсуждения.

По данным издания, Евросоюз разрабатывал проект финансовой помощи Киеву на 2024–2027 годы, чтобы покрыть 45% бюджетный дефицит Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что €50 млрд будут рассчитаны на четыре года, их предлагается выделять в виде грантов и кредитов.

Дипломатический источник Politico уточнил: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что система ЕС по поддержке украинских властей «не работает». Новоизбранный премьер Словакии Роберт Фицо также выступил против финансирования Киева, указав на проблемы коррупции.

Председатель Евросовета Шарль Мишель между тем заявил, что страны ЕС смогли достигнуть на встрече общий консенсус. Он выразил надежду, что проект бюджета удастся согласовать до конца 2023 года. В ближайшие месяцы пройдет еще одно согласование поправок в бюджет Евросоюза.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на $150 млн. В пакет войдут американские средства ПВО, артиллерия, противотанковое оружие, снаряды и т.д.

Как ранее писал TRT на русском, Еврокомиссия 8 ноября представит предварительные оценки прогресса Украины на пути к членству в Евросоюзе.

По данным Reuters, по итогам оценки Брюссель может выдвинуть Киеву дополнительные условия для вступления в Евросоюз.

Среди таких условий: меры по борьбе со взяточничеством, а также решение вопроса о правах национальных меньшинств в Украине.