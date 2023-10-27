ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ООН начала сокращать операции в Газе из-за нехватки топлива
Власти Израиля ввели тотальную блокаду палестинского эксклава, запрещая ввоз воды, продовольствия и топлива. Ближневосточное агентство ООН почти полностью исчерпало свои запасы и вынуждено сократить деятельность в Газе
ООН начала сокращать операции в Газе из-за нехватки топлива
 Photo: AA  / Photo: AA Archive
27 октября 2023 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) начало «‎‎существенно сокращать свои операции» в секторе Газа, поскольку почти исчерпало запасы топлива. Об этом говорится на официальном сайте Управления ООН по гуманитарным вопросам.

«‎‎Топливо, которое крайне необходимо для запуска резервных генераторов, по-прежнему запрещено для ввоза [в сектор Газа] израильскими властями. Вследствие этого БАПОР практически полностью исчерпало свои запасы топлива и начало существенно сокращать свои операции», — отметили в ООН.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us