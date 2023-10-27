Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) начало «‎‎существенно сокращать свои операции» в секторе Газа, поскольку почти исчерпало запасы топлива. Об этом говорится на официальном сайте Управления ООН по гуманитарным вопросам.

«‎‎Топливо, которое крайне необходимо для запуска резервных генераторов, по-прежнему запрещено для ввоза [в сектор Газа] израильскими властями. Вследствие этого БАПОР практически полностью исчерпало свои запасы топлива и начало существенно сокращать свои операции», — отметили в ООН.

Как писал TRT на русском, 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести тотальную блокаду Газы, отключив доставку воды, продовольствия и электричества в сектор.

В ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.