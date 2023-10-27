ХАМАС не может освободить заложников, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня. Об этом в интервью российской газете «‎Коммерсант»‎ заявил представитель делегации ХАМАС в Москве Абу Хамид.

Члены палестинского движения прибыли в Россию 26 октября и провели встречи в МИД РФ.

По словам Абу Хамида, ХАМАС заявил о намерении освободить «гражданских пленных» израильтян еще в начале военных действий. Он также добавил, что на это потребуется время.

«На оккупированные в 1948 году территории вошли сотни граждан и десятки членов различных палестинских группировок. После падения израильской дивизии «‎Газа‎» они захватили десятки человек, большинство из которых мирные жители», — сказал Абу Хамид.

Представитель ХАМАС также заявил, что для процесса освобождения пленных движению требуется спокойная обстановка. По его словам, «в результате израильских бомбардировок на данный момент погибло 50 заключенных». Как ранее сообщали СМИ, всего члены ХАМАС 7 октября похитили 220 человек из населенных пунктов Израиля.