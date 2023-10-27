Врачи спели известную арабскую песню перед больницей в Газе

Врачи и медперсонал больницы «Мучеников Аль-Аксы» в секторе Газа спели перед больницей песню «Савфа Набка Хуна», в переводе «Мы останемся здесь», как ответ всем, что они не покинут анклав, несмотря на сложную ситуацию. #trtrussian #Палестина #врачи #свобода #независимость #песня #гимн #нашид #Газа #палестинскиеврачи #гимнсвободы #палестинскаяпесня #нашидородине #песняородине #родина #палестинскаябольница #альАкса #СавфаНабкаХуна #СауфаНабкаХуна #анклав #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском