Координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Линн Гастингс подчеркнула, что Израиль продолжает наносить массированные атаки по сектору Газа, в регионе «везде небезопасно».

Израильские вооруженные силы предупредили жителей северной части Газы о готовящемся наземном вторжении. Они призвали более 1 миллиона мирных жителей покинуть свои дома и эвакуироваться на юг региона.

«Для людей, которые не могут эвакуироваться, потому что им некуда идти или они не могут передвигаться, подобные предупреждения не имеют никакого смысла», — заявила Гастингс. Более того, пути эвакуации также подвергаются авиаударам, подчеркнула представитель ООН: «Пути эвакуации обстреливают, в конфликт вовлечены жители северной и южной частей Газы и у них нет никаких гарантий на возвращение в свои дома. В секторе Газа везде небезопасно».

Она также добавила, что ведение вооруженного конфликта должно регулироваться международным гуманитарным правом. «Это означает, что гражданские лица должны быть защищены и иметь все необходимое для выживания, где бы они ни находились, решили ли они переехать или остаться».