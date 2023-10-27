Израиль считает решение России пригласить делегацию палестинского движения ХАМАС в Москву «недостойным шагом». Об этом заявила пресс-служба израильского МИД.

В ведомстве призвали власти РФ «немедленно изгнать» членов ХАМАС. В Москве пока никак не отреагировали на заявление израильского МИД.

Делегация палестинского движения прибыла с визитом в Москву 26 октября, об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В состав делегации ХАМАС, в частности, вошел член политбюро движения Абу Марзук.

«С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», — уточнила Захарова.

ХАМАС заявил, что делегация движения провела в Москве встречи с замминистра МИД РФ Михаилом Богдановым. Главной темой переговоров стала ситуация в секторе Газа.

Неделей ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В тот же день российский лидер созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.