ПОЛИТИКА
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В ЕС назвали Венгрию растущей угрозой
Европейские чиновники сообщили, что поведение венгерского руководства угрожает солидарности союза. Недоверие со стороны стран ЕС растет из-за контактов премьер-министра Венгрии с российскими властями
В ЕС назвали Венгрию растущей угрозой
Фото: Reuters / archive / Others
27 октября 2023 г.

Поведение руководства Венгрии «поднимает вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру», заявили The Guardian источники из числа европейских дипломатов.

«Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников», — цитирует издание собеседника. Напряженность в отношениях с ЕС отмечают и в Будапеште. Один из высокопоставленных венгерских чиновников рассказал о «большой неопределенности относительно будущего».

«Но что точно, так это то, что в будущем будет большой риск изоляции», — сказал он. Положение Орбана в ЕС ухудшила встреча с российским президентом Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине, признался европейский дипломат в разговоре с Politico.

Тем не менее, отмечает издание, Венгрия всегда в конечном итоге занимает сторону Евросоюза в ключевых вопросах, несмотря на «антиевропейскую театральность»

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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