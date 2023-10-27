Поведение руководства Венгрии «поднимает вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру», заявили The Guardian источники из числа европейских дипломатов.

«Венгрия становится все более изолированной, поскольку отсрочка вступления Швеции в НАТО негативно влияет на безопасность всех союзников», — цитирует издание собеседника. Напряженность в отношениях с ЕС отмечают и в Будапеште. Один из высокопоставленных венгерских чиновников рассказал о «большой неопределенности относительно будущего».

«Но что точно, так это то, что в будущем будет большой риск изоляции», — сказал он. Положение Орбана в ЕС ухудшила встреча с российским президентом Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс, один путь» в Пекине, признался европейский дипломат в разговоре с Politico.

Тем не менее, отмечает издание, Венгрия всегда в конечном итоге занимает сторону Евросоюза в ключевых вопросах, несмотря на «антиевропейскую театральность»