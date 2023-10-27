«Израиль все время откладывает свою наземную операцию в Газе. В основном под давлением США и опасаясь мирового гнева. Но не стоит обольщаться. Операция состоится с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», — написал в пятницу Медведев в своем Telegram-канале.

Он предложил возобновить процесс ближневосточного урегулирования: «Попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН от 22.11.67 №242? Или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года резолюцией ГА ООН №181?».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения.