ПОЛИТИКА
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Момент спасения детей из-под обломков после израильских атак
Отряды гражданской обороны Палестины спасли двоих детей, оказавшихся под завалами в результате атаки Израиля. Сообщается, что семья эвакуировались из Бейт-Хануна в Джабалию, надеясь найти безопасное место. #trtrussian #Палестина #обломки #дети #Газа #секторГаза #завалы #мирноенаселение #гражданскаяоборона #атакаИзраиля #эвакуация #БейтХануна #Джабалия #безопасность #спасатели #дети #палестинскиедети #атака #новостиПалестины #trtнарусском
иити / Others
27 октября 2023 г.
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