Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном. На совместной пресс-конференции глава МИД заявил, что Израиль самым грубым образом нарушает международное право.

«Мы не можем молчать, видя эту жестокость и угнетение. Необходимо приложить усилия для обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Мы никогда не были и не будем участниками этого угнетения», — пояснил министр.

По словам Фидана, Анкара хочет, чтобы Израиль услышал ее призыв к миру. «Все человечество находится на перепутье в Газе. Либо будет большая война, которая охватит весь мир, либо будет большой мир. Турция отдает предпочтение миру», — подчеркнул глава МИД.

С 7 октября турецкие власти встречаются с представителями разных сторон конфликта, проводят множество телефонных разговоров.

«Израиль должен сделать выбор. Игнорирование существования палестинцев, игнорирование их прав, применение давления и жестокости к палестинцам не принесли и не принесут мира Израилю», — считает дипломат.

Турецкий министр добавил, что в Дании разработали законопроект с целью предотвращения преступлений на почве ненависти. В частности, предусматриваются штрафы и наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за посягательство на священные книги.

«Мы были рады узнать, что сегодня этот законопроект был направлен в датский парламент. Надеемся, что этот процесс, который мы считаем важным шагом в борьбе с враждебностью к исламу, завершится как можно скорее», — отметил Фидан.

При этом министр иностранных дел Турецкой Республики отметил, что Анкара и Копенгаген по-разному интерпретируют терроризм. «Другие страны не признают террористическими организациями YPG и FETO, которые мы считаем таковыми», — пояснил глава МИД.

Дипломат добавил, что Анкара не признает террористической организацией ХАМАС, считая его политической партией в системе палестинского государства. «Но это вовсе не значит, что мы одобряем убийство мирных жителей. Мы с самого начала заявили, что осуждаем это», — резюмировал министр.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 6 тыс. палестинцев.