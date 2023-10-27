ПОЛИТИКА
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Израиль вновь ограничил доступ в мечеть «Аль-Акса»
С самого утра пятницы силы безопасности Израиля ввели возрастные ограничения для желающих совершить пятничную молитву в мечети «Аль-Акса» и установили заграждения вокруг Старого города в Восточном Иерусалиме.
Израиль вновь ограничил доступ в мечеть «Аль-Акса»
Восточный Иерусалим / Others
27 октября 2023 г.

Власти Израиля в очередной раз ввели возрастные ограничения для желающих совершить пятничную молитву в мечети «Аль-Акса», расположенной в Восточном Иерусалиме. Доступ разрешили лишь пожилым людям.

С утра пятницы, 27 октября, силы безопасности установили заграждения вокруг Старого года в Восточном Иерусалиме, не разрешая молодежи войти на территорию комплекса. Не позволяли попасть в «Аль-Аксу» и представителям СМИ. В некоторых случаях полицейские не разрешали вести съемки вокруг мечети.

При этом стражи порядка применяли силу против палестинцев, которые хотели прорваться в мечеть для совершения пятничной молитвы.

Похожие меры были приняты и в предыдущие несколько недель.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 6 тыс. палестинцев.

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