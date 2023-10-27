Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен по итогам переговоров с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом заявил, что Турция — международный актор, играющий чрезвычайно важную роль в региональной политике, мировой политике и на Ближнем Востоке.

«В то же время, конечно, эта роль также подразумевает определенные обязанности», — отметил глава глава датского МИД.

Расмуссен подчеркнул, что Копенгаген работает в тесном сотрудничестве с Анкарой над подготовкой законопроекта, касающегося акций против Корана в Дании.

Как впоследствии пояснил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, датские власти разработали законопроект, цель которого — предотвратить преступления на почве ненависти и запретить неприемлемое обращение с религиозными текстами. В частности, предусматриваются штрафы и наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за посягательство на священные книги.

«Мы были рады узнать, что этот законопроект сегодня был направлен в парламент Дании. Надеемся, что этот процесс, который мы считаем важным шагом в борьбе с враждебностью к исламу, завершится как можно скорее», — пояснил турецкий министр.

Ранее полиция Дании сообщила, что в период с 21 июля по 24 октября 2023 года было заявлено о 482 демонстрациях с сожжением книг в королевстве. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Многие страны, включая Турцию, выступили с резким осуждением подобных действий.