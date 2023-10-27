В сектор Газа, находящийся в блокаде и при этом под интенсивными обстрелами со стороны Израиля, прибыли 10 грузовиков с гуманитарной помощью. С соответствующим заявлением выступил Палестинский Красный Полумесяц.

В публикации говорится, что они пересекли пограничный пункт Рафах и добрались до Газы. Отмечается, что в грузовиках находятся продукты питания, лекарства и медицинские принадлежности.

В сообщении подчеркивается, что ввоз топлива в сектор Газа по-прежнему воспрещен. В общей сложности в Газу прибыли 84 грузовика с гуманитарной помощью.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 7 тыс. палестинцев.