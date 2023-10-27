Более 3 тысяч детей погибли в результате израильской агрессии в секторе Газа

По данным Минздрава Газы, за 21 день израильской бомбардировки анклава погибли более 7,3 тыс. палестинцев, среди них 3038 детей. Свыше 18 тыс. жителей Газы получили ранения и различные увечья. #trtrussian #Палестина #Израиль #агрессия #жестокость #нападениеИзраиля #атакаИзраиля #жестокостьИзраиля #дети #палестинцы #палестинскиедети #убийстводетей #Израильубийцадетей #блокада #оккупация #Газа #секторГаза #ранение #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском