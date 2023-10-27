Эрдоган: мы хотим видеть Туркменистан полноправным членом ОТГ

Анкара хочет, чтобы Туркменистан стал полноправным членом Организации тюркских государств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей встречи с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым в ходе которой страны подписали соглашения о сотрудничестве в 13 сферах. #trtrussian #Турция #Туркменистан #Анкара #Ашхабад #Эрдоган #Бердымухамедов #ОТГ #заявлениеЭрдогана #членОТГ #тюрки #тюркскиенароды #президентТурции #президентТуркменистана #соглашение #сотрудничество #новостиТурции #новостиТуркменистана #trtнарусском