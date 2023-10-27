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В секторе Газа полностью отключили интернет и мобильную связь
Палестинская телекоммуникационная компания объявила, что в секторе Газа полностью отключены услуги стационарной, мобильной связи и интернет-связи. Регион подвергается самой серьезной атаке со стороны Израиля с 7 октября
В секторе Газа полностью отключили интернет и мобильную связь
сектор Газа / Others
27 октября 2023 г.

Палестинская телекоммуникационная компания объявила, что в секторе Газа полностью отключены услуги стационарной, мобильной связи и интернет-связи. Регион подвергается самой серьезной атаке со стороны Израиля с 7 октября.

Израильская армия стала наносить самые жестокие авиаудары по сектору Газа, который с 7 октября находится в блокаде. Отмечается, что особенно ожесточенные атаки совершаются на севере региона.

Район Бейт-Ханун вначале обстреливали с помощью гаубиц, потом начались авиаудары — бомбы падали на этот район одна за другой в течение часа.

В Газе тем временем, по сообщению Палестинской телекоммуникационной компании, полностью отключили интернет и мобильную связь, связь с регионом оказалась фактически прервана.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 6 тыс. палестинцев.

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