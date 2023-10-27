Дочь израильской пленницы ХАМАС против коллективного наказания жителей Газы

Израильтянка, чья мать находится в плену у ХАМАС, заявила, что она против коллективного наказания людей в осажденной Газе. Она считает, что мирные жители ни в чем не виновны. #trtrussian #Палестина #заложница #Израиль #Хайфа #израильтянка #дочьзаложницы #дочь #ХАМАС #пленница #Газа #секторГаза #наказание #коллективноенаказание #осаждение #мирноенаселение #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском