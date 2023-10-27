Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к «немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий».

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Ранее Иордания и еще свыше 40 стран подготовили проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации вокруг сектора Газа.

Согласно резолюции, Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Текст призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.

Документ также призывает к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».

Резолюция также требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов.

Согласно тексту Генассамблеи, ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа.

Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора Газа.

В резолюции также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

27 октября в ЦАХАЛ заявили, что Израиль расширяет наземную операцию в Газе, там отключены мобильная связь и интернет, связь с регионом практически прервана.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 7 тыс. палестинцев.