Израиль начал самую мощную бомбардировку сектора Газа?

Израиль в пятницу вечером начал, возможно, самые интенсивные с 7 октября удары по осажденному сектору Газа. Сообщается, что бомбардировкам, в том числе артиллерийским, подверглись северные приграничные районы анклава. По всему сектору Газа перестали работать связь и интернет. #trtrussian #Палестина #Израиль #бомбардировка #Газа #секторГаза #ночнаябомбардировка #нападениеИзраиля #осаждение #анклав #связь #интернет #наступление #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #палестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском