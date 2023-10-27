ПОЛИТИКА
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Израиль начал самую мощную бомбардировку сектора Газа?
Израиль в пятницу вечером начал, возможно, самые интенсивные с 7 октября удары по осажденному сектору Газа. Сообщается, что бомбардировкам, в том числе артиллерийским, подверглись северные приграничные районы анклава. По всему сектору Газа перестали работать связь и интернет. #trtrussian #Палестина #Израиль #бомбардировка #Газа #секторГаза #ночнаябомбардировка #нападениеИзраиля #осаждение #анклав #связь #интернет #наступление #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #палестинцы #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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27 октября 2023 г.
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