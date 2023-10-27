Во что превратили Газу израильские бомбы

Дрон снял кадры, на которых можно увидеть, как сектор Газа выглядел до и после израильских бомбардировок, не прекращающихся с 7 октября. За это время там было уничтожено десятки тысяч зданий. По последним данным, погибли больше 7 тыс. 300 палестинцев, 3 тыс. – это дети. Под завалами остаются 1600 человек, 900 из них – дети. #trtrussian #Газа #Израиль #бомбы #Палестина #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #кадрысдрона #доипосле #секторГаза #бомбардировка #мирноенаселение #уничтожениегорода #палестинцы #дети #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском