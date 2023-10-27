12-летний палестинский ютубер погиб в результате авиаудара Израиля

После того как 12-летний ютубер из сектора Газа Ауни Элдос был убит в результате авиаудара Израиля, пользователи социальных сетей начали подписываться на его канал, чтоб осуществить желание подростка набрать 100 тысяч подписчиков. #trtrussian #Палестина #мальчик #ютубер #палестинскиймальчик #палестинскийютубер #Израиль #авиаудар #убийствомальчика #палестинцы #Израильубийцадетей #авиаударыИзраиля #соцсети #АуниЭлдос #Газа #секторГаза #мечта #мечтамальчика #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском