27 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
12-летний палестинский ютубер погиб в результате авиаудара Израиля
После того как 12-летний ютубер из сектора Газа Ауни Элдос был убит в результате авиаудара Израиля, пользователи социальных сетей начали подписываться на его канал, чтоб осуществить желание подростка набрать 100 тысяч подписчиков. #trtrussian #Палестина #мальчик #ютубер #палестинскиймальчик #палестинскийютубер #Израиль #авиаудар #убийствомальчика #палестинцы #Израильубийцадетей #авиаударыИзраиля #соцсети #АуниЭлдос #Газа #секторГаза #мечта #мечтамальчика #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
bmnbnmb / Others
Истории