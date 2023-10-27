Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что полное отключение стационарной, мобильной и интернет-связи в секторе Газа дает сигнал о последнем этапе военной кампании Израиля против палестинцев. Об этом он написал в соцсети Х.

«Израиль еще раз показывает, что он не заинтересован в защите гражданского населения или соблюдении основных прав человека», — считает Алтун.

Он добавил, что в то время как израильские военные продолжают свои самые активные авиаудары по сектору Газа, который находится в блокаде с 7 октября, их одновременные попытки уничтожить коммуникации «являются вопиющей атакой на самые фундаментальные права человека».

«Отключение электроэнергии Израилем, призванное предотвратить все международные каналы связи, которые связывают Газу с внешним миром, ясно указывает на намерение совершить военные преступления. Это попытка скрыть уродливую правду об уничтожении Израилем жизней мирного населения», — полагает политик.

По его мнению, продолжающееся бездействие Запада перед лицом этого нападения делает его соучастником этого преступления. «Безрассудное пренебрежение к человечности жителей Газы и примененное к ним коллективное наказание являются бессовестными и неоправданными», — говорится в публикации.

Фахреттин Алтун добавил, что те, кто выступает против того, чтобы ограничить возможности Израиля нападать без разбора и без каких-либо последствий, «должны еще раз пересмотреть свою позицию».

«Они должны осознать, что их поддерживающая позиция в эти ужасные дни навсегда останется пятном в их истории. Я решительно осуждаю Израиль за игнорирование основных прав и свобод людей в Газе и остальной части Палестины. Это должно прекратиться немедленно. Мировые державы, поддерживающие эти зверства, не имеют моральных оснований впредь читать кому-либо лекции», — резюмировал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 7 тыс. палестинцев.