Палестинцы на случай смерти носят браслеты

Житель сектора Газа Али Даба надел членам своей семьи браслеты — по одному на каждое запястье. С их помощью палестинец надеется узнать своих детей, останки которых, по его словам, возможно придется собирать после израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются уже 22 дня. #trtrussian #палестинцы #распознавание #браслет #Палестина #Газа #секторГаза #синиебраслеты #смерть #Израиль #Израильубийцадетей #атакаИзраиля #преступлениеИзраиля #идентификация #бомбардировка #израильскаябомбардировка #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском