ПОЛИТИКА
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Палестинцы на случай смерти носят браслеты
Житель сектора Газа Али Даба надел членам своей семьи браслеты — по одному на каждое запястье. С их помощью палестинец надеется узнать своих детей, останки которых, по его словам, возможно придется собирать после израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжаются уже 22 дня. #trtrussian #палестинцы #распознавание #браслет #Палестина #Газа #секторГаза #синиебраслеты #смерть #Израиль #Израильубийцадетей #атакаИзраиля #преступлениеИзраиля #идентификация #бомбардировка #израильскаябомбардировка #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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27 октября 2023 г.
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