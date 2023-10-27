27 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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«Мы с трудом можем найти кусок хлеба»
Дети осажденного сектора Газа, который подвергается ежедневным израильским бомбардировкам, рассказали о том, как они выживают в условиях войны. #trtrussian #Палестина #дети #Израиль #осада #оккупация #блокада #Газа #секторГаза #бомбардировка #атакаИзраиля #нападениеИзраиля #выживание #война #преступлениеИзраиля #Израильубийцадетей #палестинскиедети #вусловияхвойны #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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