28 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Что такое республика?
Миллионы людей по всей стране готовы отметить 100-летие со дня основания Турецкой Республики. Это знаменательная веха, символизирующая единство, прогресс и непреходящий дух нации. #trtrussian #Турция #100лет #100летие #республика #Турецкаяреспублика #столетие #столетиеТурции #праздник #турецкийпраздник #государственныйпраздник #основаниеТурции #турки #деньоснованияТурции #единство #прогресс #духнации #патриотизм #родина #турецкийпатриотизм #новостиТурции #trtнарусском
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