28 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Житель Газы: без предупреждения все подряд бомбят
Житель Газы Мохаммад Наджи вместе с семьей временно перебрался в Рафах после эскалации израильско-палестинского конфликта. #trtrussian #Палестина #Газа #жителиГазы #ХанЮнус #разрушения #мирноенаселение #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #нападениеИзраиля #атакаИзраиля #израильскопалестинскийконфликт #Рафах #бомбардировка #блокада #секторГаза #завалы #преступлениеИзраиля #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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