Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала в Сирии командира бригады РПК Шибли Дерика, известного также под именем Мухаммеда Азо.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

По информации, полученной из источников в силах безопасности, террорист Мухаммед Азо уже становился мишенью турецких спецслужб во время проводимой в прошлом году операции, однако смог выжить после полученного ранения.

Меры были приняты после того, как было установлено, что Азо, отправленный ранее РПК на лечение за границу, вернулся в район города Дерик на север Сирии.

Боевик находился в розыске за организацию нападения на блокпост Якаджик на дороге Ширнак/Джизре-Силопи 2 февраля 2022 года, в результате которого погиб один военный и еще трое получили ранения.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».

После террористической атаки 1 октября 2023 года вооруженные силы и разведка Турции начали комплексные действия против террористических целей РПК в Ираке и Сирии в соответствии с правом страны на самооборону. В связи с этим 5 октября был уничтожен ряд объектов, принадлежащих террористической организации.