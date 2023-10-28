Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в шахте под Карагандой в Казахстане и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мы солидарны с правительством и народом нашего друга и брата Казахстана», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Утром 17 августа на шахте им. Костенко в Карагандинской области начался пожар. На момент аварии под землей находились от 227 до 252 человек.

Не менее 32 тел погибших были обнаружено в ходе поисково-спасательной операции. Поиски 14 горняков продолжаются, к медикам за помощью обратились еще 18 человек.

Инцидент произошел на шахте им. Костенко, принадлежащей «Арселормиттал Темиртау» (АМТ, входит в транснациональную «Арселормиттал») — крупнейшему горнорудному предприятию в Казахстане.

После аварии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау». В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО «Арселормиттал Темиртау», в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.