Израиль намеренно устраивает поджоги лесистой местности на юге Ливана, используя для этого артиллерийские обстрелы и сигнальные ракеты, сообщают ливанские СМИ.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, в приграничных с Израилем районах продолжаются столкновения между израильской армией и ливанским движением «Хезболла», начавшиеся 8 октября.

Израильская армия на протяжении всей ночи бросала сигнальные и осветительные ракеты в сторону ливанской территории вдоль линии границы, а падающие ракеты вызывали пожары в лесных и кустарниковых районах.

Отмечается, что израильские истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают совершать вылеты вдоль 120-километровой линии границы.

В ливанских СМИ пишут, что члены «Хезболлы» легко маскируются в лесистой и кустарниковой местности, когда осуществляют операции в отношении Израиля. Эта тактика затрудняет Израилю наносить точные удары по силам организации.

Столкновения между израильской армией и ливанским движением «Хезболла» начались с 8 октября, сразу после того, как армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 7 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​