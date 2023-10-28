ПОЛИТИКА
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Американские евреи требуют прекращения атак Израиля по сектору Газа
Сотни американских евреев-антисионистов и их сторонники, скандируя «хватит оружия, хватит войны», заполнили Центральный вокзал Нью-Йорка, требуя, чтобы Израиль прекратил совершать «геноцид» в блокированном секторе Газа. #Палестина #Газа #США #НьюЙорк #протест #евреи #американцы #Израиль
Сотни американских евреев-антисионистов и их сторонники, скандируя «хватит оружия, хватит войны», заполнили Центральный вокзал Нью-Йорка, требуя, чтобы Израиль прекратил совершать «геноцид» в блокированном секторе Газа. / Others
28 октября 2023 г.
Истории
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