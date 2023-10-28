ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция призвала Израиль прекратить насилие в Газе и выполнить резолюцию ООН
МИД Турции также отметил, что без справедливого решения палестинского вопроса прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке невозможны
Турция призвала Израиль прекратить насилие в Газе и выполнить резолюцию ООН
Фото: AA / Others
28 октября 2023 г.

Турция призвала Израиль выполнить резолюцию Генассамблеи (ГА) ООН по палестино-израильскому конфликту и дать возможность обеспечить мир в регионе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы приветствуем широкую поддержку принятия проекта резолюции. Мы придаем важное значение тому факту, что это решение включает призывы к немедленному, постоянному и гуманитарному прекращению огня, а также к полному, безопасному и бесперебойному гуманитарному доступу к основным продуктам питания и услугам», — говорится в заявлении.

«Хотя мы не считаем резолюцию ГА ООН достаточной, мы надеемся, что призывы, нашедшие отражение в ее тексте, будут быстро реализованы. Мы призываем Израиль прислушаться к общему голосу международного сообщества, прекратить нападения и дать возможность для обеспечения мира», — отмечается в сообщении.

МИД Турции также отметил, что без справедливого решения палестинского вопроса прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке невозможны и сам Израиль не сможет обеспечить свою безопасность. «Путь к решению лежит через создание независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в документе.

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us