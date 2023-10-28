Израиль своими действиями препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, заявило министерство иностранных дел Египта.

«Все стороны должны без всяких сомнений осознавать, что Египет не жалел и не будет жалеть усилий, чтобы обеспечить быструю доставку гуманитарной и чрезвычайной помощи палестинским братьям в секторе Газа, и что израильские препятствия мешают доставке помощи», — говорится в заявлении МИД Египта.

Министерство подчеркнуло, что процесс доставки помощи в Газу «столкнулся с крупными логистическими проблемами, которые создает израильская сторона».

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 7 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​