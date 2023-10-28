Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился вернуть из Турции всех израильских дипломатов в связи с поддержкой турецкими властями жителей Палестины в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС.

«В связи с заявлениями Турции я распорядился вернуть оттуда дипломатических представителей с целью переоценки отношений между Турцией и Израилем», — написал Коэн в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на почти двухмиллионном митинге в поддержку палестинцев в Стамбуле, где обвинил Израиль в «военных преступлениях» в секторе Газа. Он заявил, что западные страны «мобилизуют политиков, СМИ для легитимации убийства невинных жителей Газы».

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 7 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​