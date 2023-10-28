Уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава 2 млн жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят 2 млн жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — сказал Лавров.

«Поэтому, конечно, нужно останавливаться. И нужно объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде: ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет», — добавил министр.

Лавров указал, что на достижение именно этих целей был направлен российский проект резолюции, который РФ «вместе с Китаем, вместе с арабскими странами» продвигала в Совете Безопасности ООН, но США своими действиями в отношении данного проекта подтвердили, «что в их задачу входит всячески поддержать Израиль в любых его действиях».

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 8 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.