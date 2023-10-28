Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился вернуть из Турции всех израильских дипломатов в связи с поддержкой турецкими властями жителей Палестины.

Дипломатические источники в Министерстве иностранных дел Турции, комментируя заявление министра иностранных дел Израиля, отметили, что израильские дипломаты уже покинули Турцию некоторое время назад.

Представитель Министерства иностранных дел, предоставивший информацию турецкой прессе, заявил: «Израильских дипломатов сейчас нет в Турции. По состоянию на 19 октября они уже покинули нашу страну. В ноте, которую они направили в наше министерство 18 октября, указано, что в свете последних событий дипломаты посольства покинут Турцию с 19 октября».

Источник также добавил: «Трудно понять, кому Коэн поручил вернуться. Дипломаты, о которых он упомянул в своем заявлении, уже покинули нашу страну».

В недавних сообщениях СМИ со ссылкой на израильские источники отмечалось, что израильские дипломаты, работающие в Турции, в том числе посол Ирит Лилиан, покинули страну по соображениям безопасности, а не из-за дипломатического кризиса.