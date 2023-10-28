«Мы категорически отвергаем клевету и необоснованные обвинения некоторых израильских официальных лиц», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В сообщении Министерства указывается, что попытки некоторых израильских чиновников, которые не могут терпеть правду и факты, изменить повестку дня, не дадут результатов.

«Эти официальные лица, совершившие на глазах у всего мира преступление против человечества, не могут даже вынести критики и осуждения. Их нападки на Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана наглядно свидетельствуют об их бессилии», — говорится в заявлении.

«Обвинения в антисемитизме, клевете и оскорблениях в адрес нашего Президента и нашей страны мы возвращаем адресатам в полном объеме», — говорится в сообщении.

МИД также напомнил что, в отличие от многих стран, которые сегодня безоговорочно поддерживают Израиль, репутация Турции в этом вопросе безупречна.

В заявлении говорится: «Все историки признают, что Турция была убежищем для всех, кто подвергался угнетению на протяжении всей истории, включая евреев».