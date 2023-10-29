Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял поздравления со столетним юбилеем основания Турецкой Республики от своего российского коллеги Владимира Путина.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам –– счастья и процветания», –– приводятся слова российского лидера в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства –– это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», –– обратил внимание Путин. По его словам, качественную отдачу дает двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, поэтапно и планомерно реализуются крупные совместные проекты. Вместе с тем, как отметил президент РФ, Москва и Анкара успешно координируют свои усилия в том, что касается разрешения важных вопросов региональной и международной повестки дня.

За прошедший век, напомнил Путин, Турция преодолела немало препятствий и добилась общепризнанных успехов в различных областях, в связи с этим республика по праву пользуется высоким авторитетом на международной арене.