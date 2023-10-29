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Путин поздравил Эрдогана со столетием создания Турецкой Республики
Президент Турции получил поздравление от своего российского коллеги, который выразил уверенность, что двусторонние контакты между странами будут только развиваться
Путин поздравил Эрдогана со столетием создания Турецкой Республики
Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. / Фото: Reuters
29 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял поздравления со столетним юбилеем основания Турецкой Республики от своего российского коллеги Владимира Путина.

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам –– счастья и процветания», –– приводятся слова российского лидера в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства –– это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», –– обратил внимание Путин. По его словам, качественную отдачу дает двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, поэтапно и планомерно реализуются крупные совместные проекты. Вместе с тем, как отметил президент РФ, Москва и Анкара успешно координируют свои усилия в том, что касается разрешения важных вопросов региональной и международной повестки дня.

За прошедший век, напомнил Путин, Турция преодолела немало препятствий и добилась общепризнанных успехов в различных областях, в связи с этим республика по праву пользуется высоким авторитетом на международной арене.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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