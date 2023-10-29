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«Мы — Республика»
29 октября 2023 года в Турции празднуют День Республики. 100 лет назад основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк официально провозгласил страну республикой. #trtrussian #Турция #ДеньРеспублики #Турецкаяреспублика #праздник #турецкиепраздники #100лет #столетие #столетиеТурции #Ататюрк #Эрдоган #государственныйпраздник #юбилей #турки #родина #патриотизм #турецкийфлаг #новостиТурции #trtнарусском
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29 октября 2023 г.
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