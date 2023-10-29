Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху признал свою неправоту, комментируя ранее высказанную критику в адрес аппарата безопасности.

«Я был не прав. То, что я сказал, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля, которые находятся на фронте», –– написал Нетаньяху в соцсети X (ранее известна как Twitter).

Со страницы премьера в сети микроблогов ранее исчез пост, в котором отрицалось, что ему поступали внешние предупреждения о возможном конфликте с сектором Газа. Как обращает внимание издание The Times of Israel, удаление записи произошло после того, как главу кабмина за эти высказывания подвергли критике ряд членов военного кабинета и представители оппозиции.

В удаленном заявлении премьера указывалось, что «все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС хочет прийти к урегулированию». В тексте вместе с тем подчеркивалось, что «именно такую оценку неоднократно представляли премьер-министру и кабинету министров все силы безопасности и разведывательное сообщество, в том числе до начала войны».

Как отмечало ранее издание Haaretz, большинство однопартийцев премьер-министра считают, что он не сможет удержать власть в перспективе. В возглавляемой им партии «Ликуд» полагают, что место председателя займет другой политик.